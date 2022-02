8.05 Aggressioni e rapine,arrestati 3 minori La Polizia di Stato di Milano ha arre- stato 3 minorenni, indagati per rapine aggravate, per aver sfregiato un altro ragazzo in maniera permanente al volto, per lesioni aggravate e furto. I reati sono stati commessi durante una festa degli studenti del liceo scientifico "Vittorio Veneto". Due sono finiti in carcere, uno in comunità. I fatti sono avvenuti a ottobre 2021. Introdottisi abusivamente alla festa, i tre hanno cominciato a provocare e ad aggredire violentemente gli studenti, e poi li hanno derubati.