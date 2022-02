22.48 Serie A, anticipo Fiorentina-Lazio 0-3 La Lazio batte a domicilio la Fiorenti- na e la scavalca in classifica,anche se i viola devono recuperare una partita. Al 'Franchi' i biancocelesti passano 0-3 e agganciano la Roma a 39 punti. Chance per il neoviola Cabral,Strakosha respinge. Sempre per la Fiore, Bonaven- tura spreca. Buon momento Lazio ma Ter- racciano e l'imprecisione biancoceleste fanno 0-0 all'intervallo. Ripresa. Tor- reira fallisce un'occasione per i pa- adroni di casa e Milinkovic li punisce (52'). Immobile raddoppia (70') e un autogol di Biraghi chiude i conti (81')