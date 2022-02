17.49 Covid, 77.029 nuovi casi e 229 decessi Sono 77.029 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, in calo sui 93.157 precedenti, con 686.544 tamponi proces- sati (846.480 il giorno prima). Il tas- so di positività è all'11,2%. Le vittime sono invece 229, mentre ieri erano state 375. Da inizio epidemia 148.771. In calo ricoveri (-117) ma +20 in tera- pia intensiva con 105 ingressi giorna- lieri. In calo di 55.295 unità gli at- tualmente positivi. La regione con più contagi è il Lazio (8.483).