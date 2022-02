21.00 Papa:"Guerra viene prima delle persone" "C'è un problema di categorizzazione, di primo e secondo posto e le guerre, mi dispiace dirlo, in questo momento sono al primo posto. Bambini, migranti, poveri, coloro che non hanno da man- giare non contano, non sono al primo posto". Così Papa Franceso a "Che Tempo che Fa" su Rai3. "Con un anno senza fare armi si può da- re da mangiare e fare educazione per tutto il mondo in modo gratuito. Ma questo è in secondo piano. Si pensa al- le guerre, è duro ma è la verità", ha aggiunto il Papa.