23.00 Ucraina, telefonata Macron-Biden Il presidente statunitense Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica col suo omologo francese Emanuel Macron al- la vigilia del viaggio di quest'ultimo a Mosca in cui affronterà il tema del- la crisi ucraina con Vladimir Putin. Al centro del colloquio odierno il tema della politica di deterrenza da parte della Nato in risposta al rafforzamento del dispositivo militare russo ai con- fini con l'Ucraina. Macron e Biden han- no "ribadito il loro sostegno alla so- vranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina".