11.42 Stabili ricoveri al 28% e Intensive 15% Stabili al 28%, nelle ultime 24 ore, i ricoveri nei reparti ordinari, secondo i dati Agenas. Aumentano perĂ² in tre Regioni, con l'Abruzzo in testa (38%), poi Bolzano (28%) e Basilicata (26%). L'occupazione di posti letto in area medica cala in 5 Regioni e Pa. Resta al 15% la percentuale di pazienti in terapia intensiva. Cala in Piemonte (16%),ma cresce in 11 Regioni o Pa,mol- te delle quali nei giorni scorsi aveva- no mostrato una tendenza in discesa.