12.35 Agenas, reparti +1%, Intensive stabili Torna a salire, di un punto, l'occupa- zione ospedaliera in reparto dei pa- zienti Covid: nelle ultime 24 ore la percentuale è passata da 28 a 29%, nei dati diffusi dall'Agenzia per la Sanità L'occupazione in reparto sale in Cala- bria (35%), Friuli Venezia Giulia e Li- guria (38%), Lazio (33%), Molise (26%), PA Bolzano (28%), PA Trento (30%) e Piemonte (29%). Stabili al 15% le terapie intensive, in crescita in Basilicata (5%), Toscana (18%), e Umbria (10%).