17.18 Ancora 101.864 nuovi casi e 415 decessi Forte rialzo dei contagi Covid, 101.864 nelle ultime 24 ore rispetto ai 41.247 precedenti, ma con 999mila tamponi (+600mila). Il tasso di positività scende dal 10,5% al 10,2%. Ancora 415 decessi, 326 lunedì, 149.512 le vittime totali da inizio epidemia. In calo ricoveri (-338) e terapie in- tensive (-47) con 99 ingressi del giorno. In Lombardia 12.194 casi, in Veneto 11.201 e in Campania 10.789.