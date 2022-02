15.00 Agenas:calano Intensive (14%)e ricoveri Scendono al 28% (-1%) i posti letto oc- cupati da pazienti Covid nei reparti ordinari e cala anche in 12 Regioni. Aumenta in Abruzzo 38%, PA Trento 31%, Sardegna 26%). Così i dati Agenas. Cala dal 15% al 14% l'occupazione delle terapie intensive. Scende in 9 Regioni, cresce in Basilicata, Calabria, Molise, PA Trento, Umbria. Fiaso (Federazione aziende sanitarie e ospedaliere) parla di fase di "norma- lizzazione":-7,7% ricoveri in Intensive in una settimana, -3,7% in area medica. In calo dell'11,3% i bambini ricoverati