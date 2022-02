12.52 Visco:sì interventi mirati,no a pioggia Grazie alla ripresa dell'economia, il rapporto debito/Pil potrebbe essere sceso al 150% a fine 2021. Così il go- vernatore di Bankitalia, Visco. L'economia italiana dovrebbe riacqui- stare forza,dopo la frenata degli ulti- mi mesi,attestandosi al 4% per il 2022. Visco dice sì a interventi mirati sul caro bollette o su singoli settori,come turismo e ristorazione, ma no a "stimo- li generalizzati" che potrebbero creare rischi sui conti pubblici. "Evitare la corsa tra salari e prezzi", come negli anni '70, incrementerebbe l'inflazione.