21.20 Ucraina,Borrell: missioni Ue continuano "La missione diplomatica Ue e quelle degli Stati membri non stanno chiuden- do. Restano a Kiev e continuano ad es- sere operative e a supportare le auto- rità ucraine.Stiamo calibrando lo staff diplomatico al nuovo contesto di sicu- rezza". Lo ha dichiarato in una nota l'Alto rappresentante dell'Ue per la Politica estera, Borrell. L'Ue e i Paesi membri "stanno coordi- nando le loro azioni. Ribadiamo che ogni ulteriore aggressione militare all'Ucraina avrebbe risposte severe ed estese conseguenze",ha concluso Borrell