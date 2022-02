8.55 Ucraina, Scholz a Kiev e domani a Mosca Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarĂ oggi a Kiev mentre crescono i timori di un'invasione russa dell'Ucraina. Ieri Scholz ha detto che qualsiasi attacco della Russia porterebbe a "sanzioni se- vere che abbiamo preparato con cura e che possiamo mettere in atto in qual- siasi momento". Scholz ha poi descritto la sua missione a Kiev come "un tenta- tivo di garantire la pace all'Europa". Con il presidente ucraino Zelenskiy, Scholz dovrebbe discutere di come la Germania possa aiutare l'economia ucra- ina. Domani prevista la visita a Mosca.