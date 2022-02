21.50 Muore a 16 anni,incidente durante stage Un ragazzo di 16 anni è morto in un incidente stradale in provincia d'Anco- na, nelle Marche: era a bordo di un furgone di una ditta di termo-idraulica presso cui stava facendo uno stage. Il mezzo è finito fuori strada contro un albero a Serra de' Conti in orario di lavoro. Chi guidava è rimasto ferito Non è passato neanche un mese dalla morte di Lorenzo Parelli, il 18enne morto a Udine durante uno stage gratui- to, nell'ambito del progetto di alter- nanza scuola-lavoro.