22.20 Gentiloni: soluzioni da Bce? Non basta "Sono rassicurato dall'approccio mo- strato dalla presidente Bce, Lagarde, una risposta che si basa sui dati e sui fatti".Così il commissario all'Economia Paolo Gentiloni all'Europarlamento. "Siamo davanti a una sfida epocale, trasformare la ripresa in una crescita sostenibile-afferma-La discussione oggi dimostra l'importanza della Banca cen- trale in questo processo ma non possia- mo chiedere che tutto venga sistemato dalla politica monetaria, serve coordi- namento nella politica di bilancio", ha sottolineato.