22.42 Serie A,posticipo Spezia-Fiorentina 1-2 La Fiorentina riscatta lo 0-3 subito dalla Lazio e va a vincere al 'Picco': Spezia battuto 1-2 nel posticipo del 25° turno. Viola di Italiano, fischiato dagli ex tifosi, a 39 punti. Stop per le Aquile dopo 3 vittorie e un pareggio Verde ed Erlic spaventano la Fiorentina Al quarto d'ora Reca stende Gonzalez in area dello Spezia, ma Piatek calcia il rigore sul palo (17'). L'attaccante po- lacco si fa perdonare al 42' su assist di Maleh. Gonzalez colpisce la traversa (69') ed esalta Provedel (73'). Pari di Agudelo (74'), decide Amrabat (89').