12.47 Agenas:Intensive stabili,calano reparti In calo di un punto nei giorni scorsi, nel nuovo monitoraggio Agenas resta stabile al 12% la percentuale nazionale di pazienti Covid in terapia intensiva. Il dato sale però in Abruzzo (14%), PA Bolzano (8%),Puglia(13%),Sardegna e To- scana (15%), Sicilia(14%), Umbria (9%). L'Agenzia per la sanità registra anche il calo -al 24%- dell'occupazione in reparto a livello nazionale. Stessa tendenza in Campania (al 27%), Lazio (29%), PA Bolzano (21%), PA Trento (24%), Sardegna (25%) e Veneto (16%).