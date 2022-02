15.38 Putin a Scholz:no Nato a nostri confini Il Nord Stream 2 è pronto a funzionare da dicembre, ed è un "progetto struttu- rale per rafforzare la sicurezza ener- getica in Europa e non ha nessuna va- lenza politica". Così Putin in conferenza a Mosca con il cancelliere tedesco Scholz. "Non accet- teremo mai l'allargamento della Nato fino ai nostri confini, è una minaccia" ha ribadito.E si dice "pronto a lavora- re con l'Occidente sulla sicurezza". E Scholz:"La sicurezza in Europa non può essere costruita contro la Russia"."Te- nere aperto il dialogo,stop escalation"