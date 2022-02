11.28 Covid, calano intensive in 13 Regioni In Italia la percentuale di posti let- to occupati da pazienti Covid in tera- pia intensiva è stabile al 12%.Il tasso diminuisce però in 13 Regioni, mentre risulta in crescita in Liguria (13%). La percentuale rimane invece stabile in 7 Regioni. Lo comunica l'Agenas. Stabile anche il tasso d'occupazione in area medica (24%) a livello nazionale. L'unica crescita nelle Marche (31%). Si registrano cali in 12 Regioni, mentre 8 risultano stabili. La Regione con il più alto tasso di occupazione in area medica è l'Abruzzo con il 36%.