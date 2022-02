17.45 Covid, meno casi (59.749) e morti (278) Sono 59.749 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo sui 70.852 precedenti, con 555.080 tamponi processati (-130mila). Il tasso di po- sitività stabile al 10,76%. In calo le vittime,278, rispetto ai 388 del giorno prima, 94 dei giorni prima. 46 in meno i ricoveri nelle terapie in- tensive con 75 ingressi del giorno, e 475 in meno quelli ordinari. In Sicilia 6.766 casi, nel Lazio 6.531 e in Lombardia 5.964