22.24 Aifa valuta quarta dose per i fragili Una riunione straordinarie della com- missione tecnico-scientifica dell'Aifa è convocata per il prossimo 25 febbraio per discutere sull'eventuale autorizza- zione della quarta dose del vaccino anti-Covid da somministrare alle perso- ne fragili. L'esame dei dati sarà avviato in segui- to alla richiesta del ministero della Salute, Nei giorni scorsi alcune regio- ni, fra cui il Piemonte, avevano posto la questione al ministro della Salute Roberto Speranza.