11.20 Agenas: terapie intensive ferme al 10% Dopo la discesa dei giorni scorsi, in Italia è ferma al 10% la percentuale di posti letto Covid in terapia intensiva; stabile anche quella in reparto,al 20%. I dati dell'Agenzia per la Sanità vedo- no oltre la soglia del 10% in Intensiva Lazio (16%) ;Calabria e Sardegna al 13%; Liguria, Marche, Sicilia e Valle d'Aosta al 12%; Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Puglia all'11%. Sotto la soglia critica per i reparti (15%) soltanto Lombardia, Molise,Trento Valle d'Aosta e Veneto.