18.30 Covid, giù casi (24.408) ma 201 vittime Sono 24.408 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in netto calo sui 42.081 precedenti, ma con un numero molto basso di tamponi processa- ti, 231.766 (-141mila). Il tasso di po- sitività scende dall'11,3% al 10,5%. Sono invece 201 i decessi,141 il giorno prima, 153.190 da inizio epidemia. In crescita i ricoveri ordinari, +91, mentre scendono di 6 unità quelli in terapia intensiva con 55 ingressi del giorno. La regione con più casi è il Lazio (3.121), poi la Sicilia (2.466).