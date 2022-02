20.42 Putin: "Seria minaccia per la Russia" "Nel 2001 avevo chiesto a Bill Clinton se la Russia poteva essere ammessa nel- la Nato, ma mi hanno risposto di no. Perché fare di noi dei nemici?". Queste le parole di Putin rivolte agli Usa di cui critica la politica di espansione della Nato a Est. "I missili Tomahawk sono contro di noi e potrebbero raggiungere Mosca. Se l' Ucraina dovesse entrare in possesso di armi di distruzione di massa la situa- zione del mondo cambierebbe in modo drammatico", ha aggiunto Putin parlando di una "seria minaccia per la Russia".