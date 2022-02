10.17 Gentiloni: in settimana linee economia "La prossima settimana metteremo in campo le linee guida per la politica fiscale 2023, concentrandoci su come i governi debbano muoversi da uno stato di crisi a uno di ripresa e come comin- ciare una graduale riduzione di debiti pubblici elevati,supportando al contem- po una crescita durevole e sostenibile" Così il commissario Ue Affari economici a una conferenza di Dg generale Ecofin e Comitato economico e sociale. Gentiloni ha continuato: "Prima della pausa estiva presenteremo le proposte per la nuova governance economica".