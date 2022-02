22.16 M5S,10-11 marzo iscritti al voto online Gli iscritti al Movimento 5 Stelle, da almeno sei mesi, ripeteranno il voto sulle modifiche allo Statuto, che già si svolse il 2-3 agosto 2021. Il voto si svolgerà on line su SkyVote. L'Assemblea degli iscritti si svolgerà il 10 e l'11 marzo. Il nuovo Statuto su cui si voterà propone la figura del Presidente come "l'unico titolare e re- sponsabile della determinazione e dell' attuazione dell'indirizzo politico" e del Garante come "il custode dei Valori fondamentali dell'azione politica del Movimento 5 Stelle".