14.10 Di Maio:190 mila unità russe al confine Nell'informativa al Senato sulla crisi ucraina, il ministro degli Esteri Di Maio ricorda che "lungo i confini con l'Ucraina si stima una presenza russa tra 170 e 190 mila unità". "L'Italia vuole continuare a dare un contributo concreto alla ricerca di una soluzione diplomatica della crisi in corso,in cui sono in gioco nostri inte- ressi vitali",sottolinea Di Maio. Chia- ma in gioco l'Unione europea. "Il ruolo dell'Europa non può comprendere solo la definizione di sanzioni, ma deve anche tradursi in forte iniziativa politica".