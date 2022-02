22.03 Franco:su Pnrr può pesare caro-bollette I costi elevati dell'energia potrebbero avere un impatto sui progetti del Pnrr ma ora è "presto per avere una quanti- ficazione". Così il ministro dell'Eco- nomia, Franco, precisando: "Siamo pron- ti".E "la normativa Ue prevede una pro- cedura di revisione dei contenuti del Piano ove sopravvengano fattori che ri- mettono in discussione gli obiettivi". Parlando in audizione, aggiunge che è previsto entro maggio un Dpcm sugli obiettivi di spesa dei ministeri per il 2023-2025. E sulle risorse del Pnrr: a giugno 200mln in meno su 191,5 miliardi