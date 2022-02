12.30 Covid,Intensive ferme a 9%,calo reparti Resta stabile al 9% il dato sui posti letto Covid nelle terapie intensive:nel report Agenzia nazionale per la Sanità, crescono Marche e Toscana (10 e 13%). In calo Liguria e Puglia (10%), Friuli V. Giulia, Valle d'Aosta e Sicilia (9%), Molise (8%), Lombardia e Piemonte (7%), Veneto (5%) e Basilicata (3%). Scende al 19% (-1%) l'occupazione dei posti letto Covid in area medica. Il valore cresce nella Provincia autonoma di Bolzano (18%), è stabile in Toscana (19%) e cala nel resto d'Italia.