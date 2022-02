14.54 Johnson: Mosca attacca democrazia mondo La Russia sarà condannata come uno "Stato paria" dopo la "ondata di vio- lenza" contro l'Ucraina.Così il premier britannico nel messaggio alla nazione. Quello russo è "un attacco alla demo- crazia in tutto il mondo. Non possiamo girarci dall'altra parte",dice Johnson. Poi: "Oggi un pacchetto imponente di sanzioni per azzoppare l'economia rus- sa", mentre l'Occidente deve "porre fi- ne collettivamente" alla sua dipendenza dal petrolio e dal gas russo "che per troppo tempo ha dato a Putin il con- trollo della politica occidentale".