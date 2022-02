18.03 Covid:46.169 nuovi contagi, 249 decessi Sono 46.169 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 49.040 i precedenti, con 484.530 tamponi proces- sati (+5mila). In lieve calo il tasso di positività al 9,5% (-0,7%) Diminuiscono i decessi, 249 (-3). Prosegue il calo dei ricoveri: 402 in meno quelli ordinari, 47 in meno in in- tensiva con 56 ingressi del giorno. Nel Lazio 5.361 nuovi casi, in Lombar- dia 5.239 e in Sicilia 4.776.