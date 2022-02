18.32 Ucraina,Putin:non avevamo altra scelta L'operazione militare russa in Ucraina è una "iniziativa forzata" in quanto Mosca "era semplicemente rimasta senza la possibilità di agire altrimenti". Lo ha dichiarato il presidente russo, Putin, incontrando i rappresentanti degli imprenditori. La Russia rimane "partner dell'economia mondiale", assi- cura, e l'Occidente ha commesso un er- rore nell'infliggerle sanzioni in se- guito all'invasione dell'Ucraina. "Con- tinueremo a cercare di lavorare con la stessa solidarietà e non con minore efficienza", ha aggiunto Putin.