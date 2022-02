7.30 Ucraina,Zelensky: noi soli a difenderci Le potenze mondiali restano a guardare da lontano e l'Ucraina รจ sola a difen- dersi dalla Russia. Lo afferma il pre- sidente ucraino, Zelensky, in un video- messagio. Per il presidente ucraino, le sanzioni annunciate dagli Stati Uniti e dall'Unione europea contro Mosca sono chiaramente insufficienti. "Questa mattina siamo soli a difendere il nostro Stato. Come ieri, le maggiori potenze del mondo restano a guardare da lontano". E nella notte i bombardamenti russi hanno raggiunto aree abitate di Kiev, ha dichiarato Zelensky.