20.03 Friuli in giallo, bianche 4 Regioni-Pa Il Friuli passa dalla zona arancione a quella gialla.Campania,Lombardia,Veneto e Provincia autonoma di Bolzano passano in area bianca. Lo comunica il ministe- ro della Salute. Il direttore Prevenzione del ministero Rezza sottolinea che "la trasmissione del virus rallenta,c'è una graduale de- congestione negli ospedali". Il tasso d'incidenza è però "ancora elevato.Man- tenere dunque distanziamento,mascherine e completare la vaccinazione". Conferma la decrescita il presidente Iss Brusa- ferro:meno casi in tutte le fasce d'età