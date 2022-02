20.46 Anticipo Serie A, Milan-Udinese 1-1 Milan bloccato a San Siro dall'Udinese. L'Inter può ora agganciare in vetta. Volitivi i friulani, che non si accon- tentano di attendere. Il Milan a tratti subisce, ma gli basta uno spunto per a- prire lo score: Tonali imbecca Leao che vince il duello fisico con Becao e se- gna (29').Maignan reattivo su Beto.Nel- la ripresa i rossoneri si abbassano ec- cessivamente. Calabria mura Deulofeu,la rovesciata di Pereyra serve Udogie che batte Maignan (66').Sombrero di Leao su Silvestri, Mari salva sulla linea.Otti- mo Maignan su Deulofeu nel recupero.