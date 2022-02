9.15 S&P taglia rating di Russia e Ucraina Sotto osservazione il rating della Rus- sia da parte di S&P, che lo ha tagliato a BB+. Secondo l'agenzia, le sanzioni seguite all'intervento in Ucraina pos- sono avere effetti negativi su econo- mia, fiducia e stabilità finanziaria. L'agenzia ha abbassato a B- anche il rating di credito ucraino a lungo ter- mine visti i rischi per economia e sta- bilità finanziaria del Paese dovuti al conflitto in corso. A seguito dell'at- tacco russo, anche l'agenzia Moody's ha annunciato che sta valutando un taglio del rating dei due Paesi.