13.45 Covid,Agenas:scende occupazione reparti L'occupazione dei reparti di area non critica da parte dei pazienti Covid negli ospedali italiani scende al 17%, un punto percentuale in meno. Stabili invece le terapie intensive, all'8%. Emerge dall'ultimo monitoraggio gior- naliero di Agenas. Quattro Regioni (Lombardia, Molise, Piemonte e Veneto) e le due province autonome di Bolzano e Trento registrano valori sotto la soglia critica del 10% per le intensive e del 15 per i re- parti.