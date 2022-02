18.58 Covid, 30.629 nuovi casi e 144 vittime Sono 30.629 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, in calo sui 38.375 precedenti, ma con pochi tamponi processati 317.784 (-120mila). Il tasso di positività risale al 9,6% (+0,8%). In calo le vittime, 144 rispetto alle 210 di sabato. Prosegue anche il calo dei ricoveri (-235) e delle terapie intensive (-30). La regione con più casi è sempre il La- zio, (+3.900),segue la Sicilia (+3.332)