19.32 Von der Leyen: nuove sanzioni a Russia "La Ue ha deciso nuove sanzioni contro la Bielorussia,complice dell'invasione russa in Ucraina". Così la presidente Commissione Ue, von der Leyen, in un punto stampa con l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera, Borrell. "Importanti banche russe saranno esclu- se dal sistema Swift e vieteremo le transizioni della banca centrale russa e congeleremo i suoi beni". "Saranno banditi in Ue i media Russia Today e Sputnik"."Per la prima volta l'Ue fi- nanzierà l'acquisto e la consegna di armi per Paese sotto attacco",annuncia.