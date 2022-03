17.45 Covid, 46.631 casi e ancora 233 vittime Sono 46.631 i nuovi contagi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, 17.981 i precedenti, con 530.858 tamponi proces- sati (+332). Il tasso di positività scende leggermente dal 9% all'8,8%. Ancora 233 i decessi (+23), 155.000 da inizio pandemia. Prosegue il calo dei ricoveri: -395 quelli ordinari e 6 in meno nelle in- tensive. In Lombardia 5.746 nuovi casi, in Sici- lia 4.762 e nel Lazio 4.543.