14.21 Von der Leyen:non ecluse nuove sanzioni "Dobbiamo fare in modo che non ci siano scappatoie e che l'effetto delle san- zioni sia massimizzato. Quelle in atto stanno davvero mordendo,vediamo le tur- bolenze sull'economia russa". Così la presidente della Commissione Ue von der Leyen nella dichiarazione congiunta con il presidente del Consiglio Draghi. Guardando "l'evoluzione della situazio- ne in Ucraina" e l'attacco "sconsidera- to del Cremlino" su civili, "natural- mente stiamo lavorando anche a ulterio- ri sanzioni". "Liberiamoci dalla dipen- denza dal gas russo", ha esortato.