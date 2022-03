18.20 Covid:22.083 nuovi positivi,130 vittime Sono 22.083 i nuovi contagi in Italia nelle ultime 24 ore, in calo sui 35.057 precedenti, ma a fronte di pochi tamponi: 188.274, quasi 200mila in meno Tasso di positività stabile all'11,7%. 130 i decessi, 25 in più, 156mila da inizio pandemia. Aumentano i ricoveri (+161) e le tera- pie intensive (+7) con 35 ingressi del giorno. Nel Lazio 2.444 casi, in Sicilia 2.357, in Campania 1.948.