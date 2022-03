15.25 Colle:Italia migliore se crescita donne "La crescita del ruolo delle donne,del- la presenza protagonista femminile in tutti gli ambiti della vita politica,i- stituzionale, economica e sociale è una condizioni per lo sviluppo del nostro Paese". Lo ha detto Mattarella nella Giornata dell'8 marzo che "è uno spro- ne" per le donne e "per l'intera Italia che vuole diventare migliore". Il Presidente ha poi invitato lo Stato a impegnarsi sul tema del lavoro:se"una mamma italiana su 5, a 2 anni dalla na- scita del figlio, decide di lasciare il lavoro, è una sconfitta" per il Paese.