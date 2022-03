17.55 Impennata di casi, 60.191,e 184 vittime Impennata di casi Covid in Italia. Sono 60.191 nelle ultime 24 ore, 22.093 i precedenti, ma con 531.194 tamponi pro- cessati (+350). Il tasso di positività scende dall'11,7% all'11,3%. Crescono anche i decessi, 184 rispetto ai 130 precedenti. Calano i ricoveri in intensiva (-18) e in reparto (-213). In Sicilia 7.049 casi, in Lombardia 6.497 e nel Lazio 6.214