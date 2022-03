9.38 Crisi Ucraina,Cina:"Evitare escalation" La Cina"è profondamente preoccupata per la situazione in Ucraina e spera che la pace possa tornare prima possibile". Parlando alla conferenza stampa dopo la sessione annuale del Parlamento,il pre- mier Li Keqiang ha detto:"la Cina segue una politica diplomatica pacifica indi- pendente. Sosteniamo Kiev e Mosca per- ché superino le differenze: lavoreremo con la comunità internazionale per evi- tare che tensioni si acuiscano o sfug- gano al controllo"."La Cina chiede la massima moderazione per prevenire una crisi umanitaria su larga scala".