18.27 Covid: restano in zona gialla 4 Regioni Dopo l'esame del monitoraggio settima- nale dell'Iss sull'andamento del Covid in Italia, la Cabina di regia ha segna- lato che saranno otto le regioni che da lunedì passeranno in zona bianca. Si tratta di Emilia Romagna,Friuli Venezia Giulia,Liguria,Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Valle D' Aosta. Attualmente sono in zona bianca sette regioni e due province autonome:Lombar- dia, Piemonte, Veneto, Abruzzo, Umbria, Campania, Basilicata e Provincia auto- noma di Bolzano e Trento. Restano in giallo Marche,Lazio,Calabria e Sardegna