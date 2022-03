11.51 Agenas,Intensive a 5%,un anno fa al 33% Nei dati dell'Agenzia per la Sanità, nelle ultime 24 ore in Italia l'occupa- zione Covid in terapia intensiva è sta- bile al 5%; un anno fa, il dato era cresciuto fino al 33%. L'occupazione Covid in reparto è a 13%, contro il 37% di un anno fa, con dato in crescita. Le intensive crescono in Campania, Pro- vincia autonoma di Bolzano e Sardegna e calano in Emilia-Romagna. L'occupazione in reparto scende nelle Marche, Pa Bol- zano, Sardegna e Toscana, mentre torna a crescere in Abruzzo, Molise e Pa di Trento.