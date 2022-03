1.13 Governo:dl su crisi,oggi nuova riunione Governo al lavoro fino a tarda sera per mitigare l'impatto sull'economia della guerra in Ucraina: gli incontri ripren- deranno in mattinata perchél'obiettivo è quello di portare il decreto legge anti-crisi in Cdm giovedì. Ma i nodi da sciogliere,spiegano alcune fonti di governo, restano ancora tanti e c'è chi non esclude qualche slitta- mento, dettato dalla necessità di ap- profondire meglio gli interventi e so- prattutto, di reperire le risorse. Si valuta il taglio di 15 centesimi - più urgente - per benzina e gasolio.