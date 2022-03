9.10 Guerini: militari"devono essere pronti" I militari "devono essere pronti (...). Francamente sono sorpreso della sorpre- sa.E' un'attività ordinaria che riguar- da il livello esercitativo e di pron- tezza, anche tenendo conto del contesto attuale e delle sue possibili evoluzio- ni, per le missioni cui sono chiamate le Forze armate".Così il ministro della Difesa, Guerini,al Corriere della Sera. "Forze armate moderne ed efficienti so- no garanzia(...)per i cittadini, per la loro sicurezza e per il ruolo dell'Ita- lia nel mondo", ha detto parlando del voto sulle spese militari al 2% del Pil