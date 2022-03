12.08 Mosca:Altre sanzioni?Conseguenze fatali "Le sanzioni non sono una nostra scelta Non vorremmo che la logica del ministro dell'Economia francese Le Maire, che ha dichiarato'totale guerra finanziaria ed economica' a Mosca, trovasse seguaci in Italia causando conseguenze irreversi- bili".Così alla Ria Novosti Alexei Pa- ramonov,direttore del Dipartimento eu- ropeo del ministero degli Esteri russo. "Ci aspettiamo che Roma e altre capita- li europee tornino in sé, ricordino gli interessi profondi dei loro popoli, le costanti pacifiche e rispettose delle loro aspirazioni di politica estera".