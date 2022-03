17.50 Contagi in calo,32.573,ma più morti,119 In forte calo i nuovi casi Covid in Italia, 32.573 rispetto ai 60.415 precedenti, a fronte però di soli 218.216 tamponi processati (-150mila). Il tasso di positività scende dal 16,3% al 14,9%. Crescono i morti, 119 rispetto ai 93 di domenica, 157.904 da inizio pandemia. In aumento i ricoveri (+298) ma terapie intensive in calo (-4) con con 31 in- gressi del giorno. La Regione con più casi è il Lazio, +4.405.